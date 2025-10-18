Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:41

«Зеленский снова в отчаянии»: аналитик предупредил РФ о «подарках» Киева

Аналитик Кошкович: Зеленский после встречи с Трампом готовит провокацию для РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский после провальной встречи с коллегой из США Дональдом Трампом готовит провокации против России, заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По словам эксперта, скорее всего, глава украинского государства попытается сорвать мирные переговоры в Будапеште.

Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Зеленский снова в отчаянии, — отметил он.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

По словам источников, встреча Трампа с украинским коллегой в Белом доме прошла в напряженной обстановке, американский лидер был жестким. По их данным, при этом сам переговорный процесс был «довольно эмоциональным».

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
аналитики
провокации
Украина
