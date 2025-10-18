«Напряженная встреча»: в США раскрыли, как прошла беседа Трампа с Зеленским Axios: встреча Трампа и Зеленского в Белом доме прошла в напряженной обстановке

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме прошла в напряженной обстановке, пишет портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, сами переговоры были «довольно эмоциональными», а американский лидер был жестким.

Президент Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на напряженной встрече в пятницу, что он не намерен предоставлять ракеты дальнего радиуса действия «Томагавк» <…>. Один из источников заявил, что встреча «была непростой», а другой и вовсе сказал, что «она прошла плохо», — сказано в материале.

Собеседники портала отметили, что Трамп во время беседы с Зеленским несколько раз позволил себе «резкие заявления». При этом американский лидер настаивал на мирном урегулировании конфликта на Украине, отказавшись передавать Киеву ракеты Tomahawk, в частности, призывая к заморозке линии фронта.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Ранее американский президент усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.