13 октября 2025 в 09:26

Трамп передумал отправляться в рай через Украину

Трамп заявил, что мир на Украине не поможет ему попасть в рай

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай, передает телеканал Fox News. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

Я немного шучу. Я не думаю, что вообще что-то может помочь мне попасть в рай. Думаю, я, возможно, не предназначен для рая. Может быть, я уже в раю — пока мы летим на борту Air Force One. Не уверен, что смогу попасть в рай. Но я сделал жизнь намного лучше для многих людей, — отметил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трампа торжественно встретят как героя перед его выступлением в парламенте Израиля. Президент еврейского государства Ицхак Герцог пообещал, что в этом году главе Белого дома вручат высшую гражданскую награду Израиля.

Также выяснилось, что Трамп может пересмотреть наказание для соратницы скандального финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. На данный момент она отбывает 20-летний срок в тюремном лагере общего режима в Техасе.

