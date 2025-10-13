Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 08:39

Трампу готовят торжественный прием и вручение высшей награды

Reuters: Трампа встретят как героя перед выступлением в парламенте Израиля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президента США Дональда Трампа в понедельник, 13 октября, торжественно встретят как героя перед его выступлением в парламенте Израиля, сообщает американское агентство Reuters. При этом президент еврейского государства Ицхак Герцог пообещал, что в этом году главе Белого дома вручат высшую гражданскую награду Израиля.

Трампа встретят как героя во время его выступления в парламенте Израиля позднее в понедельник. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что в этом году ему будет вручена высшая гражданская награда Израиля, — пишет агентство.

Ранее Трамп сделал заявление о прекращении военного конфликта в секторе Газа. Он коротко объявил: «Война закончена». Отвечая на вопрос журналистов о сроках начала работы новой администрации в регионе, американский лидер сказал, что это должно произойти в ближайшее время.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не намерен вводить американские войска в сектор Газа или Израиль. Таким образом, он опроверг слухи о подготовке к переброске 200 военнослужащих.

