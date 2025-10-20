Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:10

В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи

Рябков: Лавров и Рубио обсудят на встрече спецоперацию на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи обсудят спецоперацию на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, будет затронута и тематика двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, в частности в экономической сфере.

[Будет затронута] тематика СВО и та линия, которую проводит западная группа в поддержку Украины, — сказал Рябков.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла успешно. Он отметил, что сроки и другие организационные вопросы будут объявлены после консультаций Сергея Лаврова и Марко Рубио, которые запланированы на ближайшие дни.

До этого представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что препятствий для поездки российского лидера в Венгрию на встречу с президентом США нет. По ее словам, санкции объединения не содержат запрет Путину и Лаврову посещать территорию Евросоюза.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
Сергей Лавров
Марко Рубио
США
