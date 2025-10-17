Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:38

В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию

Еврокомиссия: препятствий для поездки Путина в Венгрию нет

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Препятствий для поездки российского лидера Владимира Путина в Венгрию на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом нет, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. По ее словам, которые передает ТАСС, санкции ЕС не содержат запрет президенту и главе МИД РФ посещать территорию Евросоюза.

Санкции ЕС <…> не включают запрета на их (президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. — NEWS.ru) поездки на территорию Евросоюза, — сказала Хиппер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле нет понимания маршрута полета Владимира Путина на встречу с Дональдом Трампом в Будапеште. Однако он отметил, что у лидеров двух стран есть воля на проведение таких переговоров.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что основной темой предстоящей встречи Путина и Трампа может стать Украина. По мнению политолога, в рамках этого диалога стороны также могут затронуть важные аспекты двусторонних отношений.

