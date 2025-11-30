Соболезнования Путина, слезы, «папа Сева»: как прошло прощание с Шиловским

В Москве простились с актером и режиссером Всеволодом Шиловским. Кто из звезд пришел на церемонию, что о нем говорили, из-за чего умер Шиловский?

Как прошло прощание с Шиловским, кто пришел на церемонию

Прощание с Шиловским, который скончался 28 ноября на 88-м году жизни после борьбы с раком, прошло в его Московском театре-студии. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище на участке под номером 21. По соседству похоронены актеры Борис Клюев, Виктор Проскурин, писатель Эдуард Успенский. Также рядом расположены могилы артистов Валентина Гафта, Андрея Мягкова, Екатерины Градовой и Сергея Юрского.

На траурной церемонии собрались родные, близкие, поклонники и коллеги Шиловского. Они поделились воспоминаниями об общении и работе с артистом.

Медиаменеджер Павел Гусев поклялся у гроба Шиловского, что сохранит его театр-студию. Он отметил, что выступит в качестве одного из учредителей.

Актриса Любовь Руденко расплакалась на прощании с Шиловским. По ее словам, которые привел корреспондент NEWS.ru, артист приходил на все спектакли с ее участием и присутствовал на ее юбилее, так как они дружили 37 лет.

«Благодарна ему всю жизнь за эту дружбу, за его неистовый талант, за его невероятно искреннее отношение ко всему: и к семье, к своим любимым и родным, и к творчеству, к театру, и к кино, и, конечно же, к своим ученикам, к этому театру», — сказала Руденко.

Депутат Государственной думы РФ актер Дмитрий Певцов во время церемонии прощания с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским в его театре-студии на ул. Петровке Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Актер Дмитрий Певцов обратил внимание, что Шиловский обладал уникальным качеством — отдавать любовь.

«В последнее время найти любовь на сцене и в кино очень сложно. Любой проект начинается со слов: „На чем заработаем?“ Всеволод Николаевич жил по-другому, и он был человеком старой советской школы. <…> Мне кажется, папа Сева, который так представился через пять минут общения, вот он был удивительным мастером отдачи своей любви», — заявил Певцов.

Актер Андрей Соколов тоже назвал Шиловского «папой Севой». Соколов добавил, что режиссер входил в любой дом с улыбкой, был мудрым и простым в общении. Также он не знает ни одного человека, который мог бы сказать что-то плохое о Шиловском.

Артист Вячеслав Невинный — младший сообщил, что запомнил одно важное правило Шиловского.

«Он сказал замечательную вещь, будучи совсем-совсем в преклонном возрасте. Он сказал: „Ребята, надо внимательно смотреть и прислушиваться к тому, что говорят и делают молодые, иначе окажешься на обочине“. Это такой нам всем завет», — пояснил он.

Венок на церемонию передало правительство Москвы. Также на прощании зачитали телеграмму от президента России Владимира Путина.

Глава государства отметил, что Шиловский был талантливым актером и режиссером, а также ярким и неординарным человеком. Путин подчеркнул, что артист пользовался заслуженным уважением у коллег и искренней любовью у многочисленных зрителей.

Чем известен Шиловский

Шиловский окончил Школу-студию МХАТ. Актер дебютировал в кино в 1965 году в фильме «Наш дом». Наибольшую известность ему принесли роли полковника Александра Павлова в ленте «Каменская», Николая Зайцева в фильме «Интердевочка», отца Еремея в картине «Жила-была одна баба» и Коли в фильме «Влюблен по собственному желанию».

Всего в его фильмографии более 160 работ.

Более 10 лет Шиловский играл во МХАТе им. Горького. Как режиссер он поставил там спектакли «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Мятеж» и другие. Как кинорежиссер Шиловский снял фильмы «День за днем», «Миллион в брачной корзине», «Люди и тени. Секреты кукольного театра» и другие.

Главный проект Шиловского последних лет — Московский театр-студия на Петровке. В нем играли выпускники его мастерской во ВГИКе.

