30 ноября 2025 в 13:18

Одна из актрис расплакалась у гроба Шиловского

Актриса Руденко поблагодарила Шиловского за 37 лет дружбы

Любовь Руденко Любовь Руденко Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский был очень искренним человеком, заявила актриса Любовь Руденко. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, актер приходил на все спектакли с ее участием и присутствовал на ее юбилее, так как они дружили 37 лет.

Я дружила со Всеволодом Николаевичем 37 лет из своей жизни. Благодарна ему всю жизнь за эту дружбу, за его неистовый талант, за его невероятно искреннее отношение ко всему, и к семье, к своим любимым и родным, и к творчеству, к театру, и к кино, и, конечно же, к своим ученикам, к этому театру, — отметила она со слезами на глазах.

Ранее сообщалось, что Шиловский воспитал не одно поколение замечательных актеров. Его поклонница Альбина Николаева назвала своими любимыми фильмами с участием артиста картины «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка».

Шиловский скончался в возрасте 87 лет. Народный артист РСФСР родился в Москве 3 июня 1938 года. Среди первых театральных работ он исполнил роль Керубино в постановке «Женитьба Фигаро» и создал образ Костылева в спектакле «На дне», поставленном по пьесе Максима Горького. Наибольшую известность ему принесла роль полковника Александра Павлова в ленте «Каменская».

