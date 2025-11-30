День матери
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера

Поклонница Николаева: Шиловский воспитал не одно поколение замечательных актеров

Всеволод Шиловский Всеволод Шиловский Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский воспитал не одно поколение замечательных актеров, заявила NEWS.ru его поклонница Альбина Николаева. По словам женщины, ее любимыми фильмами с участием артиста являются картины «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка».

Я поклонник советского кино, поэтому одни из моих самых любимых работ - это роли в фильмах «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка». Как режиссерская работа мне нравится его фильм «Миллион в брачной корзине». Ну и, конечно, хочется отметить его работу вообще в качестве наставника. Он воспитал не одно поколение замечательных актеров. Ну и все-таки династию продолжает его дочка Аглая Шиловская. Кстати, тоже очень талантливая, на мой взгляд, актриса, певица. Поэтому достойное продолжение фамилии, — отметила она.

По словам Николаевой, она сотрудничала с фестивалем «Киношок» в Анапе по туристической линии, Шиловский часто там бывал. Она также обратила внимание, что актер очень радовался, когда получил помещение под театр-студию. Николаева с сожалением отметила, что артист не успел в полной мере насладиться работой в своем театре.

Ранее режиссер Светлана Дружинина рассказала, что коллеги и друзья знали о болезни Шиловского, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

