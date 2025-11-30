День матери
30 ноября 2025 в 13:17

«Окажешься на обочине»: Невинный-младший вспомнил заветы Шиловского

Актер Невинный-младший: Шиловский прислушивался к тому, что делают молодые

Вячеслав Невинный — младший Вячеслав Невинный — младший Фото: NEWS.ru
Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский считал, что нужно прислушиваться к тому, что говорят и делают молодые, иначе можно оказаться на обочине, заявил на церемонии прощания заслуженный артист России Вячеслав Невинный — младший. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, покойный актер и режиссер старался никогда не унывать.

Никогда в жизни я не видел этого человека уставшим, в депрессии, подавленным <…>. Я всегда видел этот хитрый прищуренный взгляд, улыбку и настроение, которое во что бы то ни стало говорило мне: «Идти поперек обстоятельств, всегда, и выходить победителем». Когда его спросили, в чем секрет, что помогает жить и выжить, он сказал замечательную вещь, будучи совсем-совсем в преклонном возрасте. Он сказал: «Ребята, надо внимательно смотреть и прислушиваться к тому, что говорят и делают молодые, иначе окажешься на обочине». Это такой нам всем завет, привет, — заявил артист.

Ранее журналист и медиаменеджер Павел Гусев дал клятву на церемонии прощания с Шиловским, что продолжит его дело и сохранит театр-студию. При этом он уточнил, что не собирается быть директором и режиссером.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Шиловского. Телеграмма была зачитана ведущим на траурной церемонии. Путин назвал Шиловского талантливым и ярким человеком.

