День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:43

Гусев поклялся у гроба Шиловского сохранить его театр

Гусев пообещал на прощании с Шиловским сохранить его театр

Павел Гусев Павел Гусев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Журналист и медиаменеджер Павел Гусев дал клятву на церемонии прощания с народным артистом РФСР Всеволодом Шиловским, что продолжит его дело и сохранит театр-студию, передает корреспондент NEWS.ru. Он уточнил у гроба, что выступит в качестве одного из учредителей.

На мне огромная ответственность, он хотел этого. И я все сделаю, чтобы сохранить всех тех, кто с ним работал. Сохранить все, что здесь есть. Я не собираюсь быть директором и режиссером, я просто один из учредителей. [Оставить в театре] всех, кто обязан на сегодняшний день сохранять вместе со всеми память о Шиловском и его театр, — подчеркнул Гусев.

О кончине Шиловского сообщили 28 ноября, ему было 87 лет. Известный советский и российский актер и режиссер родился в Москве 3 июня 1938 года. С юности готовился к актерской карьере, занимаясь в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956–1957 годах будущий мастер сцены трудился слесарем на станкостроительном предприятии «Салют».

Режиссер Светлана Дружинина отметила, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

смерти
актеры
театры
Павел Гусев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.