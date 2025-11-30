Гусев поклялся у гроба Шиловского сохранить его театр

Журналист и медиаменеджер Павел Гусев дал клятву на церемонии прощания с народным артистом РФСР Всеволодом Шиловским, что продолжит его дело и сохранит театр-студию, передает корреспондент NEWS.ru. Он уточнил у гроба, что выступит в качестве одного из учредителей.

На мне огромная ответственность, он хотел этого. И я все сделаю, чтобы сохранить всех тех, кто с ним работал. Сохранить все, что здесь есть. Я не собираюсь быть директором и режиссером, я просто один из учредителей. [Оставить в театре] всех, кто обязан на сегодняшний день сохранять вместе со всеми память о Шиловском и его театр, — подчеркнул Гусев.

О кончине Шиловского сообщили 28 ноября, ему было 87 лет. Известный советский и российский актер и режиссер родился в Москве 3 июня 1938 года. С юности готовился к актерской карьере, занимаясь в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956–1957 годах будущий мастер сцены трудился слесарем на станкостроительном предприятии «Салют».

Режиссер Светлана Дружинина отметила, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.