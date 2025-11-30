«Папа Сева»: Певцов рассказал об удивительном качестве Шиловского

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умел отдавать любовь как в работе, так и в личных отношения, заявил на церемонии прощания актер Дмитрий Певцов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сейчас же большинство проектов ориентировано на получение прибыли.

У меня создалось впечатление, что это редкий случай, когда представитель нашей актерской и режиссерской профессии обладает удивительным качеством отдавать любовь. В последнее время найти любовь на сцене и в кино очень сложно. <…> Любой проект начинается со слов: «На чем заработаем?». Всеволод Николаевич жил по-другому, и он был человек старой советской школы. <…> Мне кажется, папа Сева, который так представился через пять минут общения, вот он был удивительным мастером отдачи своей любви, — заявил Певцов.

Ранее народный артист России Андрей Соколов тоже назвал Шиловского «папой Севой». По словам Соколова, покойный входил в любой дом с улыбкой, был мудрым и простым в общении. Артист добавил, что нет ни одного который мог бы сказать, что-то плохое про Шиловского.