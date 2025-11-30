Стало известно, где похоронят Шиловского

Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище, передает корреспондент NEWS.ru. Под погребение актера и режиссера выделен 21-й участок.

По соседству с местом Шиловского похоронены актеры Борис Клюев, Виктор Проскурин, писатель Эдуард Успенский. Также рядом расположены могилы артистов Валентина Гафта, Андрея Мягкова, Екатерины Градовой и Сергея Юрского.

О кончине Шиловского сообщили 28 ноября, ему было 87 лет. Известный советский и российский актер и режиссер родился в Москве 3 июня 1938 года. С юности готовился к актерской карьере, занимаясь в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956–1957 годах будущий мастер сцены трудился слесарем на станкостроительном предприятии «Салют».

Позже пресс-служба театра-студии сообщила, что народный артист РСФСР скончался от онкологического заболевания. В учреждении уточнили, что диагноз был поставлен актеру в апреле 2025 года, но он продолжал выходить на сцену и участвовать в спектаклях.

Режиссер Светлана Дружинина отметила, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.