День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:58

Стало известно, где похоронят Шиловского

Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище

Всеволод Шиловский Всеволод Шиловский Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище, передает корреспондент NEWS.ru. Под погребение актера и режиссера выделен 21-й участок.

По соседству с местом Шиловского похоронены актеры Борис Клюев, Виктор Проскурин, писатель Эдуард Успенский. Также рядом расположены могилы артистов Валентина Гафта, Андрея Мягкова, Екатерины Градовой и Сергея Юрского.

О кончине Шиловского сообщили 28 ноября, ему было 87 лет. Известный советский и российский актер и режиссер родился в Москве 3 июня 1938 года. С юности готовился к актерской карьере, занимаясь в драматическом кружке и студии при Доме учителя. В 1956–1957 годах будущий мастер сцены трудился слесарем на станкостроительном предприятии «Салют».

Позже пресс-служба театра-студии сообщила, что народный артист РСФСР скончался от онкологического заболевания. В учреждении уточнили, что диагноз был поставлен актеру в апреле 2025 года, но он продолжал выходить на сцену и участвовать в спектаклях.

Режиссер Светлана Дружинина отметила, что коллеги и друзья знали о болезни народного артиста РСФСР, но его смерть стала неожиданной. Она добавила, Шиловский был очень талантливым актером, отличным режиссером и хорошим человеком.

похороны
Троекуровское кладбище
могилы
места
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Виктория Катаева
В. Катаева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим задолжала за ЖКХ 200 тыс. рублей
Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске
Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.