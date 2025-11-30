Появились новые подробности о травме хоккеиста Шипачева Форвард «Динамо» Шипачев попал в больницу после травмы в матче КХЛ с «Адмиралом»

Рекордсмен по количеству очков в Континентальной хоккейной лиге форвард минского клуба «Динамо» Вадим Шипачев попал в больницу после матча с ХК «Адмирал», сообщил главный тренер его команды Дмитрий Квартальнов. По словам наставника, спортсмена отправили в госпиталь на обследование, передает ТАСС. Он полагает, что Шипачев не сможет сыграть в следующем матче.

Его отправили в госпиталь на обследование, пока нет информации никакой, — отметил Квартальнов.

Тем временем Шипачеву осталось набрать всего шесть очков, чтобы добраться до отметки в 1000, набранных в КХЛ. Сейчас он уже является рекордсменом по количеству баллов.

До этого сообщалось, что капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков 40 лет и старше. Он повторил достижение канадца Дина Прентиса и чеха Яромира Ягра. В матче против «Монреаль Канадиенс» российский спортсмен отличился точным броском на первой минуте игры. Этот гол позволил ему продлить результативную серию до четырех встреч подряд.