30 ноября 2025 в 16:27

Президент Польши отказался от встречи с Орбаном из-за Путина

Навроцкий отказался от переговоров с Орбаном после его поездки к Путину

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в знак протеста против визита последнего в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач в соцсети X. По его словам, Навроцкий сохранит участие только в саммите глав государств Вышеградской четверки, где планируется обсуждение вопросов безопасности и сотрудничества в Центральной Европе.

В связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме, — написал представитель польского лидера.

Ранее Орбан заявил, что ключевой задачей его визита в Россию являлось гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам политика, именно это стало темой переговоров с Путиным.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уважает позицию Венгрии по украинскому вопросу, в отличие от стран Евросоюза. Глава дипломатии подчеркнул, что Москва не предъявляла требований к Будапешту по поводу обсуждения Орбаном с США итогов встречи с президентом России.

Виктор Орбан
Кароль Навроцкий
Венгрия
Польша
встречи
