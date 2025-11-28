«Мы так себя не ведем»: Лавров высказался о позиции Венгрии по Украине

«Мы так себя не ведем»: Лавров высказался о позиции Венгрии по Украине Лавров заявил об уважении Россией позиции Венгрии по Украине

Россия уважает позицию Венгрии по украинскому вопросу в отличие от стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Глава дипломатии подчеркнул, что Москва не предъявляла требований к Будапешту по поводу обсуждения венгерским премьер-министром Виктором Орбаном с США итогов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Никаких запретов, в отличие от европейских стран, которые то и дело выступают с претензиями и заявляют, что Орбан свои действия не согласовывает с Брюсселем. Мы так себя никогда не ведем, мы уважаем позицию Венгрии, как и любой другой страны, — сказал Лавров.

Ранее Орбан обозначил основной задачей своего визита в Москву обеспечение бесперебойных и экономически приемлемых поставок энергоносителей для венгерского государства. Данная тема, по словам политика, занимает центральное место в переговорах с российским президентом.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Путин заверил премьер-министра страны в продолжении добросовестного выполнения обязательств по поставкам нефти и газа в республику. Глава дипломатии констатировал успешное достижение целей венгерской делегации на переговорах с Российской Федерацией.