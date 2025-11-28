День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:46

В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану

Сийярто: Путин заверил Орбана, что Россия выполнит обязательства по нефти и газу

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по поставкам в республику нефти и газа, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. В этой связи он констатировал, что цель делегации страны на переговорах с РФ успешно выполнена, передает телеканал М1.

Я рад сообщить, что президент России заверил премьер-министра Виктора Орбана, что Россия выполнит свои контрактные обязательства как в части поставок природного газа, так и нефти. Согласованные объемы будут поступать в Венгрию в необходимые сроки, — сказал Сийярто.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что встреча Владимира Путина и Виктора Орбана завершилась. Диалог политиков продлился почти четыре часа. Переговоры прошли в пятницу, 28 ноября, в Москве. Путин поблагодарил Орбана за то, что он откликнулся на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

До этого Орбан заявил, что Венгрия готова стать местом встречи для переговоров по украинскому урегулированию. Премьер-министр обозначил такую позицию в рамках встречи с Путиным в Кремле.

Россия
Венгрия
Владимир Путин
Виктор Орбан
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей
Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное
Зеленский анонсировал важные переговоры с одной страной
Украинские дроны совершили налет на регионы России и Азовское море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.