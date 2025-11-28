В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану Сийярто: Путин заверил Орбана, что Россия выполнит обязательства по нефти и газу

Президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по поставкам в республику нефти и газа, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. В этой связи он констатировал, что цель делегации страны на переговорах с РФ успешно выполнена, передает телеканал М1.

Я рад сообщить, что президент России заверил премьер-министра Виктора Орбана, что Россия выполнит свои контрактные обязательства как в части поставок природного газа, так и нефти. Согласованные объемы будут поступать в Венгрию в необходимые сроки, — сказал Сийярто.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что встреча Владимира Путина и Виктора Орбана завершилась. Диалог политиков продлился почти четыре часа. Переговоры прошли в пятницу, 28 ноября, в Москве. Путин поблагодарил Орбана за то, что он откликнулся на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

До этого Орбан заявил, что Венгрия готова стать местом встречи для переговоров по украинскому урегулированию. Премьер-министр обозначил такую позицию в рамках встречи с Путиным в Кремле.