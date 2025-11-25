Кудашов раскрыл подробности отношений с Ротенбергом в «Динамо» Кудашов заявил, что Роман Ротенберг не мешал его работе в «Динамо»

Член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг не мешал работе наставника, заявил бывший главный тренер ХК Алексей Кудашов в беседе с «Чемпионатом». Специалист отметил, что виделся с Ротенбергом всего два раза.

Я с ним за это время общался два раза. Первый раз на совете директоров, а второй — через день после увольнения. Роман Борисович, как вы знаете, член совета директоров клуба. Позвонил, поддержал, мы поговорили. Роман Борисович не лез в мою работу, не оказывал никакого давления, — заявил Кудашов.

Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года, и под его руководством клуб смог добиться значительных успехов: в 2024 году динамовцы завоевали Кубок Континента, а годом позже добились статуса обладателей бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды Кудашов провел 321 матч.