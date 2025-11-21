Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 14:29

Ротенберг ответил на вопрос о готовности возглавить «Динамо»

Ротенберг заявил, что сосредоточен на работе в сборной России по хоккею

Роман Ротенберг Роман Ротенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что сейчас полностью сконцентрирован на работе со сборной «Россия 25». Так он ответил на вопрос о готовности возглавить московскую команду. Ротенберг заявил Metaratings, что у «Динамо» лучшие болельщики, но на данный момент он ждет матчей Кубка Первого канала.

Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У «Динамо» лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что «Динамо» станет чемпионом, и мы все будем помогать, — сказал Ротенберг.

Кудашова отправили в отставку 16 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В 2024-м динамовцы завоевали Кубок Континента, а годом позже стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды он провел 321 матч.

«Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. В последней встрече московская команда в серии буллитов уступила на своей площадке новосибирской «Сибири» (3:4).

