Кудашов покинул пост главного тренера ХК «Динамо»

Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Алексей Кудашов отправлен в отставку, сообщает издание «Спорт-Экспресс». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Увольнение тренера произошло на фоне того, что «Динамо» с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и под его руководством клуб добился значительных успехов: в 2024 году динамовцы завоевали Кубок континента, а годом позже стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды он провел 321 матч.

Назначение нового тренера приходится на момент, когда команда готовится к следующему матчу: 18 ноября «Динамо» должно принять московский «Спартак». Ранее Кудашов также работал главным тренером в ярославском «Локомотиве», петербургском СКА и входил в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде 2022 года, где российская команда завоевала серебро.

