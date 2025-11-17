Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 08:24

Кудашов покинул пост главного тренера ХК «Динамо»

Алексей Кудашов Алексей Кудашов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Алексей Кудашов отправлен в отставку, сообщает издание «Спорт-Экспресс». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов. Увольнение тренера произошло на фоне того, что «Динамо» с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и под его руководством клуб добился значительных успехов: в 2024 году динамовцы завоевали Кубок континента, а годом позже стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет пробившись в третий раунд плей-офф. На посту главного тренера команды он провел 321 матч.

Назначение нового тренера приходится на момент, когда команда готовится к следующему матчу: 18 ноября «Динамо» должно принять московский «Спартак». Ранее Кудашов также работал главным тренером в ярославском «Локомотиве», петербургском СКА и входил в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде 2022 года, где российская команда завоевала серебро.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к очередному рекорду в НХЛ, он сократил отставание в рейтинге самых опытных игроков лиги, проведя свой 1508-й матч в регулярном чемпионате. Сейчас игрок занимает 24-ю позицию по общему количеству матчей. Для подъема на следующую ступень ему необходимо провести еще шесть игр.

хоккей
ХКДинамо
тренеры
команды
увольнения
Динамо
