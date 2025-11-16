Овечкин приблизился к очередному рекорду в НХЛ Овечкин сократил отставание от Айзермана до шести игр в рейтинге ветеранов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание в рейтинге самых опытных игроков НХЛ, проведя свой 1508-й матч в регулярном чемпионате. Сейчас игрок занимает 24-ю позицию по общему количеству сыгранных матчей в истории лиги. Для подъема на следующую ступень ему необходимо провести шесть игр, чтобы сравняться с показателями Стива Айзермана и Брента Бернса, каждый из которых сыграл по 1514 встреч.

На 21-й строчке рейтинга ветеранов находится Мэтт Каллен с результатом 1516 игр, а 20-е место принадлежит Брэндану Шэнахану, который провел 1524 матча. Абсолютным рекордсменом остается хоккеист Патрик Марло, принявший участие в 1779 играх регулярного чемпионата.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 по буллитам. Российские хоккеисты отметились голевыми действиями в обеих командах: Арсений Грицюк забил за гостей на шестой минуте, а Александр Овечкин отличился за «Вашингтон» на 49-й минуте встречи. «Кэпиталз» также сделал результативную передачу.