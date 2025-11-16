Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 11:11

Овечкин приблизился к очередному рекорду в НХЛ

Овечкин сократил отставание от Айзермана до шести игр в рейтинге ветеранов НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание в рейтинге самых опытных игроков НХЛ, проведя свой 1508-й матч в регулярном чемпионате. Сейчас игрок занимает 24-ю позицию по общему количеству сыгранных матчей в истории лиги. Для подъема на следующую ступень ему необходимо провести шесть игр, чтобы сравняться с показателями Стива Айзермана и Брента Бернса, каждый из которых сыграл по 1514 встреч.

На 21-й строчке рейтинга ветеранов находится Мэтт Каллен с результатом 1516 игр, а 20-е место принадлежит Брэндану Шэнахану, который провел 1524 матча. Абсолютным рекордсменом остается хоккеист Патрик Марло, принявший участие в 1779 играх регулярного чемпионата.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 по буллитам. Российские хоккеисты отметились голевыми действиями в обеих командах: Арсений Грицюк забил за гостей на шестой минуте, а Александр Овечкин отличился за «Вашингтон» на 49-й минуте встречи. «Кэпиталз» также сделал результативную передачу.

Александр Овечкин
хоккей
спорт
НХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.