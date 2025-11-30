Организаторов нападения на танкеры в Черном море уже ищут

Организаторов атак на танкеры Virat и Kaitos в Черном море уже ищут, заявили ТАСС российские дипломатические источники. Власти также занимаются выработкой мер реагирования на случившееся. Изучаются обстоятельства случившегося с целью установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования.

В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие, — добавил источник агентства.

Нападения произошли 28–29 ноября, когда танкеры находились в исключительной экономической зоне Турции. Благодаря мужеству и решительным действиям членов экипажей удалось избежать жертв.

Ранее в Минтрансе Турции сообщили о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся 28 ноября в Новороссийск. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.