День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 17:26

Организаторов нападения на танкеры в Черном море уже ищут

ТАСС: власти ищут организаторов атаки на танкеры в Черном море

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Организаторов атак на танкеры Virat и Kaitos в Черном море уже ищут, заявили ТАСС российские дипломатические источники. Власти также занимаются выработкой мер реагирования на случившееся. Изучаются обстоятельства случившегося с целью установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования.

В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие, — добавил источник агентства.

Нападения произошли 28–29 ноября, когда танкеры находились в исключительной экономической зоне Турции. Благодаря мужеству и решительным действиям членов экипажей удалось избежать жертв.

Ранее в Минтрансе Турции сообщили о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся 28 ноября в Новороссийск. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали.

танкеры
Черное море
Турция
Россия
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко придумал способ спасения Украины от коррупции
Россиянке потребовалась экстренная операция после удаления зуба
Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента
Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября
США хотят представить Путину в Москве обновленный мирный план
«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ
Названы смертельные риски диареи
Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге
Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях
Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США
Умеров стер важное сообщение о переговорах с США
Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии
«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер
Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу
Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье
Стала известна дата возвращения самой яркой кометы
Принадлежащий турецкой компании танкер терпит крушение у Сенегала
Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.