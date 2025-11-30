День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 17:47

Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье

Юрист Хаминский: готовившего теракт на газопроводе ждет до 25 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) россиянин, который готовил теракт на газопроводе в Подмосковье, может быть осужден на срок до 25 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. Он подчеркнул, что задержание злоумышленника стало результатом эффективной работы органов безопасности.

Уголовная ответственность наступит по совокупности статей. Помимо террористического акта, будут вменены вступление в террористическое сообщество и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Санкции указанных статей предполагают длительные сроки лишения свободы, вплоть до 20 лет. Таким образом, неотвратимость сурового наказания очевидна. В данном случае злоумышленнику грозит до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности совершенных преступлений, — объяснил Хаминский.

Юрист отметил, что преступление будет признано оконченным несмотря на то, что самодельное взрывное устройство (СВУ) не было приведено в действие. Сам факт подготовки к теракту, включая установку СВУ на объекте критической инфраструктуры, образует состав оконченного преступления, пояснил он.

По данным следствия, вербовка произошла на территории Украины, где гражданин содержался в лагере для мигрантов. Это классическая схема: лицо, оказавшееся в уязвимом положении, обрабатывают, навязывая ему антигосударственные взгляды и формируя ложное чувство обязанности, — резюмировал Хаминский.

Ранее в ФСБ России сообщили, что украинские спецслужбы под предлогом депортации направили в РФ агента для совершения теракта на магистральном газопроводе. Его завербовали в 2024 году, когда он находился в центре временного содержания иностранцев на Украине, уточняет ведомство.

Украина
теракты
диверсии
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
