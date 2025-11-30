День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 18:02

Умеров стер важное сообщение о переговорах с США

Умеров удалил сообщение о начале встречи с США

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров удалил из своего Telegram-канала сообщение о начале встречи в США с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Чиновник не объяснил причин своего поступка.

Таким образом, последней записью в Telegram-канале Умерова стало сообщение о том, что украинская делегация находится на пути в США. При этом Reuters уточняло, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер должны встретиться с представителями Киева 30 ноября во Флориде.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф посетит Москву в первой половине грядущей недели. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся перед официальным визитом главы государства в Индию.

До этого Песков заявил, что политическая неопределенность, вызванная коррупционным скандалом в Киеве, растет очень быстро. В настоящее время сложно делать прогнозы относительно того, чем все закончится и что произойдет дальше, добавил пресс-секретарь.

Рустем Умеров
США
переговоры
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко придумал способ спасения Украины от коррупции
Россиянке потребовалась экстренная операция после удаления зуба
Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента
Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября
США хотят представить Путину в Москве обновленный мирный план
«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ
Названы смертельные риски диареи
Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге
Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях
Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США
Умеров стер важное сообщение о переговорах с США
Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии
«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер
Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу
Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье
Стала известна дата возвращения самой яркой кометы
Принадлежащий турецкой компании танкер терпит крушение у Сенегала
Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.