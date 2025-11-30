Умеров стер важное сообщение о переговорах с США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров удалил из своего Telegram-канала сообщение о начале встречи в США с представителями администрации американского президента Дональда Трампа. Чиновник не объяснил причин своего поступка.

Таким образом, последней записью в Telegram-канале Умерова стало сообщение о том, что украинская делегация находится на пути в США. При этом Reuters уточняло, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер должны встретиться с представителями Киева 30 ноября во Флориде.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф посетит Москву в первой половине грядущей недели. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся перед официальным визитом главы государства в Индию.

До этого Песков заявил, что политическая неопределенность, вызванная коррупционным скандалом в Киеве, растет очень быстро. В настоящее время сложно делать прогнозы относительно того, чем все закончится и что произойдет дальше, добавил пресс-секретарь.