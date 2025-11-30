Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев получил награду от Торговой палаты Соединенных Штатов Америки. Ему была присуждена грамота за содействие диалогу между Россией и США.

Сегодня получил награду Торговой палаты США «За лидерство в содействии диалогу между США и Россией», — рассказал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, в настоящее время в России продолжают работать более 150 американских компаний, причем свыше 70% из них оперируют в стране дольше 25 лет. Пользуясь случаем, глава РФПИ также напомнил, что американские компании потеряли более $300 млрд (23 трлн рублей) упущенной выгоды в России из-за политики бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее глава РФПИ заявил, что российская экономика находится в хорошем состоянии и Соединенным Штатам об этом известно. Он пояснил, что рост российской экономики составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост менее 1%. Дмитриев добавил, что рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года.