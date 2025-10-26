Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 16:54

Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru

Российская экономика находится в хорошем состоянии, и США об этом известно, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он рассказал, как проходят его переговоры с представителями США.

С экономической точки зрения мы поясняем состояние российской экономики, которая находится в хорошем состоянии, — сказал политик.

Дмитриев сообщил, что рост российской экономики составил свыше 4% в прошлом году, в то время как экономики Англии и Европы показали рост менее 1%. По словам политика, рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года. Кроме того, Дмитриев отметил, что уровень российского долга гораздо ниже, чем во многих западных странах.

Глава РФПИ также заметил, что наблюдает колоссальные усилия, направленные на то, чтобы сорвать любой диалог России с США. Дмитриев подчеркнул, что российская делегация сообщает американским коллегам позицию президента РФ о необходимости конструктивного диалога для достижения результатов, а попытки давления на Москву бесполезны.

