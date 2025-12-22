В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США

В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США Песков: Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США по прибытии в Москву

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев доложит главе РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами уже в Москве, куда прилетит из США, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что путь неблизкий, а доклад будет сделан после прибытия, передает ТАСС.

Он в Москву должен прилететь. Ему еще надо добраться, путь неблизкий. <…> Когда прилетит — он доложит президенту, — говорится в заявлении.

Ранее Дмитриев заявил, что сторонникам эскалации на Украине не удалось сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном в Майами. На вопрос журналистов о том, смогли ли иностранные подстрекатели помешать переговорам, он дал отрицательный ответ.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ отметил, что лидеры Евросоюза и Великобритании потерпели крупное политическое поражение, не сумев конфисковать замороженные российские активы. По его оценке, влияние главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера ослабевает.

Также он допустил проведение новых консультаций с США по Украине в Москве. Основой для такого заявления послужили слова Путина, ранее сказанные в Анкоридже его американскому коллеге Дональду Трампу.