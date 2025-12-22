Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:37

В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США

Песков: Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США по прибытии в Москву

Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев доложит главе РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами уже в Москве, куда прилетит из США, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что путь неблизкий, а доклад будет сделан после прибытия, передает ТАСС.

Он в Москву должен прилететь. Ему еще надо добраться, путь неблизкий. <…> Когда прилетит — он доложит президенту, — говорится в заявлении.

Ранее Дмитриев заявил, что сторонникам эскалации на Украине не удалось сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном в Майами. На вопрос журналистов о том, смогли ли иностранные подстрекатели помешать переговорам, он дал отрицательный ответ.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ отметил, что лидеры Евросоюза и Великобритании потерпели крупное политическое поражение, не сумев конфисковать замороженные российские активы. По его оценке, влияние главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера ослабевает.

Также он допустил проведение новых консультаций с США по Украине в Москве. Основой для такого заявления послужили слова Путина, ранее сказанные в Анкоридже его американскому коллеге Дональду Трампу.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Кирилл Дмитриев
США
Майами
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба украинцев, перемещенных в РФ из зон боевых действий
Стало известно, сколько россиян интересуются темой ИИ
Главу департамента «КАВКАЗ.РФ» обвинили в получении взятки
«Призыв к травле»: депутат об отказе Галлямова извиняться перед журналистом
Политолог объяснил, что мешает США начать наземную операцию в Венесуэле
Назвавший журналистку безмозглой Галлямов ответил на просьбу извиниться
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.