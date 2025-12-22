Дмитриев намекнул, где состоятся следующие переговоры США и России Дмитриев допустил, что следующие консультации США и России состоятся в Москве

Спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети Х допустил, что новые консультации с американской стороной по украинскому вопросу пройдут в российской столице. Свое заявление он сделал, вспомнив слова президента Владимира Путина, обращенные в Анкоридже к его американскому коллеге Дональду Трампу.

Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва, — написал Дмитриев и опубликовал свою фотографию в футболке с надписью Next time in Moscow? («В следующий раз в Москве?»).

Эту фразу Путин произнес после переговоров в Анкоридже. Трамп заявил, что рассчитывает с ним вскоре увидеться. Российский лидер с улыбкой ответил, что встреча может произойти в Москве.

Ранее Дмитриев, комментируя ход консультаций, заявил журналистам, что дискуссии проходят конструктивно. Он также отметил, что так называемые разжигатели войны не смогли помешать проведению переговоров между Россией и США по украинскому урегулированию.

Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обратил внимание, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом.