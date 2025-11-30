День матери
30 ноября 2025 в 18:33

Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября

Хинштейн: 25 ноября из-за атаки ВСУ были повреждены 26 жилых домов во Льгове

Александр Хинштейн
В результате атаки ВСУ на город Льгов 25 ноября оказались повреждены 26 жилых домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Из-за прилетов повреждения получили 20 многоквартирных и шесть частных домов.

В результате атаки также пострадали три человека, которых осмотрели врачи, однако от госпитализации они отказались. Хинштейн отметил, что на месте инцидента сразу начали работать восстановительные бригады. В настоящее время рабочие устанавливают новые стеклопакеты и закрывают тепловой контур.

Обязательно поможем собственникам восстановить их жилье, которое становится целью подлых ударов врага, — добавил губернатор.

Ранее Хинштейн сообщил, что несколько десятков сотрудников органов власти и подведомственных учреждений региона были уволены или переведены с управленческих должностей из-за их уголовного прошлого, поскольку, по его словам, «система власти — не клуб по интересам». Хинштейн подчеркнул, что власть должна «очищаться» от людей с сомнительной репутацией.

