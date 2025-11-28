Напавшему на Курщину украинскому полковнику дали пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпушу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры России. Суд признал его виновным в организации ракетных ударов по территории Курской области в ноябре 2024 года.

Установлено, что в ноябре 2024 года <…> под личным руководством Карпуши подчиненные ему военнослужащие с использованием состоящего на вооружении бригады оперативно-тактического комплекса иностранного производства совершили не менее семи прицельных пусков тактических ракет, — говорится в решении суда.

Ранее суд вынес приговор украинскому военнослужащему в виде пожизненного лишения свободы за убийство семи мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Преступление было совершено в 2024 году.

Кроме того, суд Москвы заочно приговорил к 28 годам заключения грузинского наемника Вооруженных сил Украины Гурама Беруашвили. Приговор вынесен за участие в проникновении на территорию Курской области в составе ВСУ в августе предыдущего года. Осужденный объявлен в федеральный розыск.