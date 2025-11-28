Раскрыто число поврежденных домов при атаке ВСУ на российский город При атаке ВСУ на Новороссийск 25 ноября были повреждены 34 многоэтажки

В результате атаки ВСУ на Новороссийск 25 ноября были повреждены 34 многоквартирных дома и 48 частных домовладений, написал в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. По его словам, больше всего пострадали фасады зданий, балконы и стекла.

Всего повреждены 34 МКД и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат, — пояснил Кравченко.

Градоначальник уточнил, что эти цифры являются промежуточными и получены после обследования 275 объектов жилого фонда. Наиболее серьезным разрушениям подверглись многоквартирные дома в Южном районе города.

Кравченко привел конкретные примеры: в доме на улице Мурата Ахеджака пострадало более 200 квартир, пять из которых уничтожены полностью. На улице Южной повреждены 14 квартир и кровля здания. На проспекте Дзержинского разрушения затронули семь квартир. В настоящее время во всех пострадавших домах уже ведутся восстановительные работы.

Ранее глава Новороссийска поделился кадрами последствий ударов украинских дронов по городу. В результате атаки пострадали не только жилые дома, но и автомобили и другие объекты.