19 декабря 2025 в 05:38

Лукашенко озвучил самое сильное оружие Трампа

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Жена главы Белого дома Дональда Трампа Мелания является мощным, но неиспользуемым дипломатическим ресурсом Вашингтона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с делегатами VII Всебелорусского народного собрания. Он прямо высказал эту мысль спецпосланнику американского лидера по Белоруссии Джону Коулу.

Лукашенко отметил, что Мелания, будучи славянкой по происхождению, могла бы эффективно способствовать сближению позиций конфликтующих сторон. Однако, пошутил Лукашенко, он опасается приглашать ее с визитом, чтобы не вызвать ревности у супруга.

Я Джону Коулу сказал — ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Она наш человек, славянка. Он на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю ее сюда, все-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения, — пошутил президент.

Ранее Лукашенко указал, что Трамп имеет шанс войти в историю, как самый миролюбивый лидер США. Он объяснил, что это произойдет в случае, если глава Белого дома остановит конфликт на Украине. Лукашенко добавил, что Трамп отличается от всех президентов США, идущих после бывшего лидера Соединенных Штатов Франклина Рузвельта.

