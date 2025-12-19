Родителям рассказали, почему важно наряжать елку вместе с детьми

Украшение новогодней елки вместе с детьми способствует укреплению семейной связи, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, совместная деятельность формирует у ребенка чувство поддержки и эмоциональной близости с родителями.

Новый год — самый волшебный праздник, которого ждут и взрослые, и дети. Главный символ этого праздника — новогодняя елка. Каждый год дизайнеры предлагают новые тренды украшения, но когда лесную красавицу наряжают по канонам моды, теряется ее главный смысл. Это не просто предмет декора, а хранительница семейных традиций. Именно с украшения елки начинается ощущение приближающегося праздника и ожидание волшебства. В эти моменты незаметно, но очень глубоко укрепляются семейные связи. У детей формируется ощущение опоры и близости. Возникает важное внутреннее чувство: «У меня есть семья, дом, где мне хорошо и весело», — поделилась Рейнталь.

Она подчеркнула, что украшение новогодней елки может стать важной семейной традицией, ведь каждая игрушка хранит в себе свою историю. По словам психолога, они вызывают теплые воспоминания и создают атмосферу уюта. Рейнталь обратила внимание, что особенно много радости от елки получают дети: они с увлечением рассматривают украшения, подбирают для них подходящее место и самые любимые вешают поближе к себе.

Ранее в Роскачестве предупредили, что новогодняя елка, украшенная бубликами, пряниками и другими мучными изделиями, может привлечь в дом мелких насекомых. По словам специалистов, такие украшения быстро портятся при повышенной температуре.