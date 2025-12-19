Новый год-2026
Музкритик раскрыл судьбу автора неожиданно завирусившегося трека «Скрипач»

Музкритик Бабичев: о популярном треке «Скрипач» все могут забыть уже через месяц

Популярность трека «Скрипач» музыканта Казана Казиева может сойти на нет уже через месяц, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, автор должен стремиться подогревать свою известность, чтобы не исчезнуть из информационного пространства.

Кто-то вирусится с большей силой, оставляя долгосрочный и заметный шлейф, а для кого-то это мимолетная история. Сколько таких песен было? И Pedro, и «Сидим с бобром за столом», и много других. На какое-то время это привлекает внимание к исполнителю, но если артист к этому не готов, популярность может очень быстро пройти. Автор композиции «Скрипач», насколько я знаю, принимает не все предложения по выступлению, значит, он не ожидал или не хочет этой популярности. Соответственно, если музыкант не будет поддерживать интерес к себе и своей музыке, хайп очень скоро сойдет на нет. Возможно, об этом мы уже не вспомним в январе-феврале следующего года, — высказался Бабичев.

Он подчеркнул, что если исполнитель одновременно является и артистом, и бизнесменом, то постарается извлечь максимальную выгоду из своей внезапно возросшей популярности. По мнению продюсера, особенно это выгодно в свете того, что его песня активно используется на различных мероприятиях, таких как корпоративы и свадьбы, для демонстрации тренда «первый бокал — последний бокал».

Я видел очень много роликов в интернете, где человек сначала с удовольствием выпивает, а потом уже не в состоянии что-то сделать или воспринимать. Мне кажется, это вообще золотая жила. Праздновать у нас в России любят, поводы не заканчиваются. Сейчас вообще золотое время — Новый год. Можно было бы принимать заказы и продаваться в несколько раз дороже. Но артист стоит не так дорого, и райдер у него простой. Поэтому, наверное, здесь дело не в деньгах, а в чем-то другом, — заключил Бабичев.

