19 декабря 2025 в 08:01

Французский «Доктор Смерть» остаток жизни проведет в тюрьме за убийства

Суд во Франции приговорил экс-анестезиолога Пешье к пожизненному заключению

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Французский суд вынес окончательный приговор по одному из самых громких медицинских дел в истории страны. Бывший анестезиолог Фредерик Пешье, прозванный «Доктором Смерть», был признан виновным в отравлении 30 человек, 12 из которых скончались, и приговорен к пожизненному лишению свободы, пишет France-Presse.

Врач работал в двух частных клиниках, где в период с 2008 по 2017 год во время его дежурств у пациентов стали происходить необъяснимые остановки сердца. Следствие, изучившее более 70 подозрительных случаев, установило, что Пешье умышленно подменял назначенные лекарства, включая парацетамол и анестетики, на опасные препараты, провоцирующие сердечные приступы.

Среди его жертв были люди разного возраста, в том числе дети. Самой юной погибшей девочке было всего четыре года.

По версии обвинения, мотивом преступника было желание создать впечатление врачебных ошибок и тем самым дискредитировать своих коллег. Хотя сам Пешье свою вину не признал, суд счел доказательства неопровержимыми.

Ранее в Волгоградской области был задержан подозреваемый в жестоком убийстве лошадей из конного клуба «У озера». Им оказался 40-летний владелец соседнего клуба, который мстил конкурентам из-за земельного спора.

