29 ноября 2025 в 13:23

Мясников в прямом эфире пожаловался на свою прическу

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на платформе «Смотрим» заявил, что ему не нравится его прическа. Медик пояснил, что не может попасть к парикмахеру из-за ее болезни.

Вот видите, у меня прическа какая? <…> Это тебе нравится, а мне вот средне. Потому что мой парикмахер вместо того, чтобы прийти меня постричь, слегла с ковидом и две недели лежала, — отметил Мясников.

Ранее Мясников заявил, что серьезную озабоченность вызывает практика самостоятельного приема кроверазжижающих средств пациентами, которые услышали от медперсонала фразу о «густой крови» во время забора анализов. В связи с этим врач призвал Минздрав официально запретить среднему медицинскому персоналу использовать такую формулировку.

До этого Мясников заявил, что пациенты могут с помощью простого способа оценить компетентность своего врача. По его словам, ключевым критерием профессиональности специалиста является строгое следование утвержденным клиническим рекомендациям при назначении антибиотикотерапии.

