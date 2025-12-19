Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 декабря: инфографика

В ночь на 19 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 36 БПЛА — над территорией Ростовской области, 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, 15 БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над акваторией Каспийского моря, по шесть БПЛА — над территориями Самарской и Астраханской областей, пять БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Курской области и Краснодарского края», — сообщили в ведомстве.