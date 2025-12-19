Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 08:07

Постное меню на Новый год: разноцветный салат из 5 овощей и одной ягоды

Постное меню на Новый год — приготовьте разноцветный салат «Радуга» Постное меню на Новый год — приготовьте разноцветный салат «Радуга» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Постное меню на Новый год засияет новыми красками благодаря салату «Радуга» с редким ингредиентом — свежей голубикой. Эта лесная ягода добавит легкой кислинки и антиоксидантов, усиливая вкус овощей без единой капли масла. Блюдо останется легким, но приобретет изысканный оттенок.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • морковь — 2 средние шт. (около 250 г);

  • капуста белокочанная — 300 г;

  • болгарский перец красный — 1 шт. (150 г);

  • болгарский перец желтый — 1 шт. (150 г);

  • кукуруза консервированная — 200 г (слить жидкость);

  • свежая голубика — 100 г (замороженную разморозить);

  • лимонный сок — 4 ст. л. (из 1 лимона);

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • черный перец молотый — щепотка;

  • петрушка свежая — 20 г (для украшения).

Приготовление

Натрите морковь на крупной терке, капусту тонко нашинкуйте и разомните с солью до мягкости. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой 3–4 мм шириной, кукурузу промойте и обсушите.

В прозрачной миске соберите радугу слоями: основа — капуста, затем морковь, красный перец, желтый перец, кукуруза и верх — голубика для фиолетового акцента. Сбрызните лимонным соком, посыпьте перцем, накройте и дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Дополните постное меню на Новый год салатом с голубикой: он удивит свежестью и пользой — всего 120 ккал на порцию — и богатством витаминов С и А. Гости оценят хруст и необычный вкус, идеально для праздника. Приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами рецептом цитрусового десерта из слоеного теста!

салаты
застолье
праздники
простые рецепты
польза
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Никола Зимний 19 декабря: история праздника, традиции, запреты
Бельгия поприветствовала отказ ЕС от изъятия российских активов
Около 100 украинских беспилотников попытались атаковать Россию ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 декабря
План ЕС по изъятию активов РФ провалился из-за требований Бельгии
Страны ЕС начали «партизанскую» кампанию против Брюсселя из-за активов РФ
Постное меню на Новый год: разноцветный салат из 5 овощей и одной ягоды
Психолог объяснила, как подготовить детей к визиту Деда Мороза и Снегурочки
Французский «Доктор Смерть» остаток жизни проведет в тюрьме за убийства
«Обречены быть победителями»: Губерниев назвал лучших спортсменов 2025 года
Крах контратаки ВСУ, прорыв в Гуляйполе: новости СВО к утру 19 декабря
Густой туман спутал планы пассажиров авиарейсов в Нью-Дели
Лазарев запретил Кудрявцевой делать мужскую прическу
Фон дер Ляйен допустила использование активов России для займа Украине
Финансист ответила, как начать копить без рисков
Макрон выдвинул Европе неожиданное предложение по России
Три страны ЕС отказались участвовать в финансировании Украины
TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США
Музкритик раскрыл судьбу автора неожиданно завирусившегося трека «Скрипач»
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.