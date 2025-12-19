Постное меню на Новый год: разноцветный салат из 5 овощей и одной ягоды

Постное меню на Новый год засияет новыми красками благодаря салату «Радуга» с редким ингредиентом — свежей голубикой. Эта лесная ягода добавит легкой кислинки и антиоксидантов, усиливая вкус овощей без единой капли масла. Блюдо останется легким, но приобретет изысканный оттенок.

Ингредиенты (на 4 порции):

морковь — 2 средние шт. (около 250 г);

капуста белокочанная — 300 г;

болгарский перец красный — 1 шт. (150 г);

болгарский перец желтый — 1 шт. (150 г);

кукуруза консервированная — 200 г (слить жидкость);

свежая голубика — 100 г (замороженную разморозить);

лимонный сок — 4 ст. л. (из 1 лимона);

соль — 0,5 ч. л.;

черный перец молотый — щепотка;

петрушка свежая — 20 г (для украшения).

Приготовление

Натрите морковь на крупной терке, капусту тонко нашинкуйте и разомните с солью до мягкости. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой 3–4 мм шириной, кукурузу промойте и обсушите.

В прозрачной миске соберите радугу слоями: основа — капуста, затем морковь, красный перец, желтый перец, кукуруза и верх — голубика для фиолетового акцента. Сбрызните лимонным соком, посыпьте перцем, накройте и дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Дополните постное меню на Новый год салатом с голубикой: он удивит свежестью и пользой — всего 120 ккал на порцию — и богатством витаминов С и А. Гости оценят хруст и необычный вкус, идеально для праздника. Приятного аппетита!

