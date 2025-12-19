Сколько стоит оформить доверенность у нотариуса: изучаем цены в регионах

Стоимость нотариального оформления доверенности в России варьируется от 1500 до 3500 рублей в зависимости от региона и типа документа. Цена складывается из нотариального тарифа и оплаты технической работы специалиста. В среднем по стране базовая так называемая генеральная доверенность обойдется в 2000–2500 рублей, специализированная — от 1500 до 2000 рублей.

Доверенность требуется в ситуациях, когда человек не может лично присутствовать при совершении юридически значимых действий: продаже недвижимости, получении документов, представлении интересов в суде или государственных органах. Нотариальное заверение защищает обе стороны от мошенничества, подтверждает дееспособность доверителя и гарантирует юридическую силу документа по всей территории страны.

Региональные различия в стоимости

Давайте выясним, сколько стоит оформить доверенность у нотариуса в вашей области или вашем крае?

В Москве и Санкт-Петербурге расценки достигают максимальных значений — 2500–3500 рублей за доверенность на максимальный перечень действий.

В Сочи и других курортных городах Краснодарского края цены держатся на уровне 2200–2800 рублей.

На Урале (Екатеринбург, Челябинск, Пермь) услуга стоит 1800–3700 рублей.

В Поволжье (Казань, Самара, Нижний Новгород) — 1700–2500 рублей.

В городах Заполярья и отдаленных регионах цены могут быть выше из-за ограниченного количества нотариусов — от 2000 до 3000 рублей.

Сколько стоит оформить доверенность у нотариуса: изучаем цены в регионах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядок оформления

Процесс оформления включает несколько шагов. Подготовьте паспорт и данные доверенного лица (ФИО, паспортные реквизиты). Определите объем полномочий и срок действия документа. Запишитесь на прием в нотариальную контору или посетите ее в порядке живой очереди. Нотариус проверит личность, разъяснит правовые последствия и составит текст доверенности. После прочтения и согласования подпишите документ в присутствии специалиста.

Выбирая нотариуса, учитывайте не только то, сколько стоит оформить доверенность у нотариуса, но и территориальную доступность конторы, график работы и возможность срочного оформления. Сравните цены в нескольких учреждениях вашего города, уточните полный перечень расходов заранее по телефону. Грамотно составленная доверенность с нотариальным удостоверением станет надежным инструментом для защиты ваших интересов в любых правовых ситуациях.

