15 октября 2025 в 16:30

Как не платить за парковку в Казани: льготы и скидки для жителей

Автомобилисты Казани каждый день решают одну и ту же задачу: найти место для машины и понять, какую сумму придется заплатить. Парковки в Казани включают свыше 13 тыс. платных мест, однако определенным группам граждан доступны преференции.​ Муниципальные стоянки функционируют без взимания платы в субботу и воскресенье.

Ценообразование на платном паркинге

Ценовой диапазон составляет от 30 до 100 рублей за 60 минут, что определяется степенью заполненности территории. Базовая ставка на основной массе стоянок — 30 рублей, на популярных участках применяется тариф 50 или 70 рублей за час. В самых загруженных центральных зонах, включая улицы Профсоюзная, Мусы Джалиля, Кави Наджми, почасовая стоимость достигает 100 рублей из-за высокого спроса.

Преференции для отдельных категорий граждан

Право бесплатной стоянки на выделенных площадках имеют инвалиды I и II группы, а также инвалиды III группы с ограниченной способностью передвигаться, несовершеннолетние с особенностями здоровья, а также лица, которые их транспортируют. Парковки в Казани дают возможность владельцам электрокаров размещать автомобили безвозмездно, однако не на специальных местах, предназначенных для инвалидов.​

Оформление преференций

Для использования льготной стоянки требуется зарегистрировать информацию о машине в Федеральном реестре инвалидов. Регистрация доступна в электронном формате через государственный портал услуг, специализированный сайт реестра или многофункциональный центр. При заполнении заявки указываются регистрационный номер, производитель и модификация транспортного средства — дополнительные бумаги для подтверждения не требуются, поскольку информация уже содержится в системе. Сведения отображаются в базе данных за четверть часа и признаются во всех субъектах Российской Федерации. Привилегия действует для единственного автомобиля, при замене машины можно подать повторную заявку. Кому положены льготы на паркинг, строго регламентировано нормативными актами: это граждане с инвалидностью определенных категорий и сопровождающие их лица.​

Возможности экономии при расчете

Официальных скидок на городских стоянках не существует, тем не менее держатели карточных продуктов некоторых местных банков вправе рассчитывать на возврат до 30% суммы при использовании приложения «Карта жителя Татарстана».

Понимание механизма функционирования парковочной инфраструктуры и нюансов получения преференций дает водителям возможность рационально использовать временные и финансовые ресурсы. Парковки в Казани постоянно расширяются, количество платных позиций увеличивается, при этом сохраняется достаточный объем бесплатных опций. Ключевой момент — грамотное применение доступных привилегий и отслеживание актуальных изменений в ценовой политике. Кому положены льготы — информация открытая и регулярно обновляется в официальных источниках.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
