Бельгия раскрыла, кто продвигает идею конфискации российских активов

Инициаторами конфискации российских активов выступили государства, «находящиеся в состоянии эмоционального противостояния с Россией», заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер на пресс-конференции на саммите ЕС. Однако, по его словам, в итоге возобладал рациональный подход, передает РИА Новости.

Конечно, близкие территориально к России страны, которые живут во вражде с Россией, нашли бы это эмоционально удовлетворяющим — идею взять деньги. Но политика — это не эмоции. Это рациональная работа. И рациональность восторжествовала, — сказал он.

Кроме того, премьер-министр приветствовал решение саммита ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей) под гарантии общего бюджета блока, а не российских активов. По его словам, отказ от немедленной конфискации замороженных российских активов позволил сообществу избежать «хаоса и раскола».

Также Барт де Вевер завершил пресс-конференцию неожиданной шуткой о своей даче под Санкт-Петербургом. Он рассказал, что после мероприятия поедет в Россию, где его соседи по улице — Жерар Депардье и Башар Асад.