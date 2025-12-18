Запеченный камамбер: нежный сыр для счастливого Нового года

Представьте, как на праздничном столе появляется ароматный запеченный камамбер — нежный сыр, тающий во рту. Это простое блюдо порадует пожилых гостей, не утомляя их. Готовится всего за 20 минут, а получается настоящий новогодний хит!

Берите круглый камамбер 250 г, разрежьте сверху крест-накрест, в середину положите 2 ст. л. меда и горсть грецких орехов. Посыпьте тимьяном, заверните в фольгу и запекайте 15 минут при 180 градусах. Подавайте с хлебом или фруктами — минимум усилий, максимум восторга.

Такой запеченный камамбер сделает Новый год особенным для пожилых: тепло, вкусно и полезно для пищеварения. Попробуйте — и праздник засияет!

