Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики

Снижение гонорара может помочь певцу Тимуру Родригезу вернуть прежнюю популярность, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, исполнителю также следует пересмотреть свою концепцию.

В первую очередь бросается в глаза именно гонорар Родригеза. Он действительно немного завышенный, если его рассматривать именно как поющего ведущего. Я бы оценивал его в границах до двух миллионов рублей. Если переработать его подачу, то можно вывести Тимура на другой уровень, так как за ним закрепилась уже определенная репутация и шлейф. Вторая причина — в рамках действующего образа он не может вырваться на другую ценовую категорию и быть более востребованным. Образ Родригеза не особо заходит аудитории, — пояснил Рудченко.

Он добавил, что это также относится к певцам Александру Панайотову и Алексею Воробьеву. По мнению продюсера, они считаются талантливыми артистами, но не пользуются большой популярностью у публики, несмотря на все усилия по изменению имиджа и репертуара.

Ранее сообщалось, что Родригез не смог заключить ни одного контракта на проведение корпоративов в зимний сезон из-за своих высоких финансовых запросов. Его минимальный гонорар составляет 3,5 млн рублей за выступление продолжительностью 50 минут. Заказчики находят такие условия и дополнительные требования чрезмерно обременительными.