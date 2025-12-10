ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:20

Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики

Продюсер Рудченко: снижение гонорара поможет Родригезу вернуть популярность

Тимур Родригез Тимур Родригез Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Снижение гонорара может помочь певцу Тимуру Родригезу вернуть прежнюю популярность, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, исполнителю также следует пересмотреть свою концепцию.

В первую очередь бросается в глаза именно гонорар Родригеза. Он действительно немного завышенный, если его рассматривать именно как поющего ведущего. Я бы оценивал его в границах до двух миллионов рублей. Если переработать его подачу, то можно вывести Тимура на другой уровень, так как за ним закрепилась уже определенная репутация и шлейф. Вторая причина — в рамках действующего образа он не может вырваться на другую ценовую категорию и быть более востребованным. Образ Родригеза не особо заходит аудитории, — пояснил Рудченко.

Он добавил, что это также относится к певцам Александру Панайотову и Алексею Воробьеву. По мнению продюсера, они считаются талантливыми артистами, но не пользуются большой популярностью у публики, несмотря на все усилия по изменению имиджа и репертуара.

Ранее сообщалось, что Родригез не смог заключить ни одного контракта на проведение корпоративов в зимний сезон из-за своих высоких финансовых запросов. Его минимальный гонорар составляет 3,5 млн рублей за выступление продолжительностью 50 минут. Заказчики находят такие условия и дополнительные требования чрезмерно обременительными.

Тимур Родригез
певцы
шоу-бизнес
продюсеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.