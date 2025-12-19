Расчеты ударных беспилотников группировки «Восток» ВС РФ предотвратили попытку контратаки Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. В результате точных ударов была уничтожена бронетехника и автотранспорт противника.

Как уточнили в оборонном ведомстве, операторы разведывательных дронов засекли перемещение вражеской бронетехники. По целям на подступах к городской застройке были немедленно нанесены удары.

Зафиксировали перемещение бронетранспортера M113 и бронеавтомобиля Humvee, после чего расчетами ударных БПЛА по обнаруженным целям были нанесены последовательные точные удары, — говорится в публикации.

Также в этом районе FPV-дроны ликвидировали автомобили, осуществлявшие подвоз живой силы и снаряжения. Благодаря устойчивому огневому контролю операторов БПЛА, противник лишен возможности маневра и переброски резервов в районе Гуляйполя.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могут освободить Гуляйполе в Запорожской области до Нового года. Он отметил, что российские военные заблокировали возможность отступления ВСУ из города.