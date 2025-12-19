Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 05:58

Удар российских беспилотников сорвал контратаку ВСУ

МО: дроны группировки «Восток» остановили контратаку ВСУ под Гуляйполем

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Расчеты ударных беспилотников группировки «Восток» ВС РФ предотвратили попытку контратаки Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. В результате точных ударов была уничтожена бронетехника и автотранспорт противника.

Как уточнили в оборонном ведомстве, операторы разведывательных дронов засекли перемещение вражеской бронетехники. По целям на подступах к городской застройке были немедленно нанесены удары.

Зафиксировали перемещение бронетранспортера M113 и бронеавтомобиля Humvee, после чего расчетами ударных БПЛА по обнаруженным целям были нанесены последовательные точные удары, — говорится в публикации.

Также в этом районе FPV-дроны ликвидировали автомобили, осуществлявшие подвоз живой силы и снаряжения. Благодаря устойчивому огневому контролю операторов БПЛА, противник лишен возможности маневра и переброски резервов в районе Гуляйполя.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могут освободить Гуляйполе в Запорожской области до Нового года. Он отметил, что российские военные заблокировали возможность отступления ВСУ из города.

ВС РФ
Гуляйполе
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвал препараты, которые запрещено принимать вместе с алкоголем
Три кавказских аэропорта временно закрыли небо
Россиянам рассказали, чем нельзя кормить питомцев с новогоднего стола
Раскрыт маршрут Зеленского после саммита в Брюсселе
На фото из архива Эпштейна нашли цитаты известного писателя
Обломки дронов ВСУ рухнули на частные дома в Таганроге
Россиян предостерегли от готовки в алюминиевой посуде
Дрон ВСУ поразил жилой дом в Липецке
Офтальмолог рассказала, кто наиболее подвержен конъюнктивиту
Россиянам объяснили, может ли серебро заменить золото в инвестпортфеле
Песков высказался о возможном подарке Путину из США
Подрыв блиндажей, срыв контратаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 декабря
Украина получит заем на €90 млрд от Евросоюза
Родителям рассказали, почему важно наряжать елку вместе с детьми
Удар российских беспилотников сорвал контратаку ВСУ
Лидеры Евросоюза приняли решение по санкциям против России
Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом
К чему снится человек, с которым вы в ссоре: правда вашего подсознания
Лукашенко озвучил самое сильное оружие Трампа
Раскрыто, почему при отправке резюме важно писать сопроводительное письмо
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.