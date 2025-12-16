В атаке ВСУ на морскую базу в Новороссийске могли участвовать спящие ячейки, заявил капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в разговоре с МК.RU. По его словам, противнику могли помогать люди на месте, которых заранее завербовали украинские спецслужбы.

Надо серьезно присматриваться к беженцам, которые приехали с наших новых территорий. Они же не в Норильск поехали. После присоединения Крыма многие вээсушники ушли, а многие остались, и не факт, что они не были завербованы спецслужбами Украины. И это самые действенные силы, которые они могут применить против нас, — заявил он.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы распространили заведомо ложную информацию о диверсии на стратегическом объекте Черноморского флота. Минобороны официально опровергло утверждение об уничтожении одной из российских подводных лодок. По словам представителя ЧФ Алексея Рулева, ни один корабль или подводная лодка, а также их экипажи не получили никаких повреждений в результате данного инцидента.