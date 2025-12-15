Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 23:59

ВМФ РФ раскрыл правду о якобы уничтоженной украинцами подводной лодке

Черноморский флот опроверг информацию об уничтожении российской подводной лодки

Украинские спецслужбы распространили заведомо ложную информацию о диверсии на стратегическом объекте Черноморского флота, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев. По его словам, Минобороны официально опровергло утверждение об уничтожении одной из российских подводных лодок.

Информация, распространенная спецслужбами Украины о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок, не соответствует действительности, — сказано в публикации.

Он также подчеркнул, что ни один корабль или подводная лодка, а также их экипажи не получили никаких повреждений в результате данного инцидента. Все военные суда, дислоцированные в бухте Новороссийской базы, несут службу в установленном штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Великобритания создает «Атлантический бастион» в ответ на российские подлодки. Новая технология объединит беспилотники, ИИ и флот для контроля Северной Атлантики. В оборонном ведомстве Великобритании пояснили, что поводом для усиления мер стало, в частности, недавнее обнаружение у британских берегов российского разведывательного судна «Янтарь».

