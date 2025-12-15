ВМФ РФ раскрыл правду о якобы уничтоженной украинцами подводной лодке

Украинские спецслужбы распространили заведомо ложную информацию о диверсии на стратегическом объекте Черноморского флота, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев. По его словам, Минобороны официально опровергло утверждение об уничтожении одной из российских подводных лодок.

Информация, распространенная спецслужбами Украины о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок, не соответствует действительности, — сказано в публикации.

Он также подчеркнул, что ни один корабль или подводная лодка, а также их экипажи не получили никаких повреждений в результате данного инцидента. Все военные суда, дислоцированные в бухте Новороссийской базы, несут службу в установленном штатном режиме.

