08 декабря 2025 в 12:17

Европейская страна представила «Атлантический бастион» для борьбы с Россией

Британия представила «Атлантический бастион» для борьбы с российскими подлодками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Великобритания создает «Атлантический бастион» в ответ на российские подлодки, соответствующий проект представил министр обороны королевства Джон Хили во время визита на военно-морскую базу в Портсмуте.
Новая технология объединит беспилотники, ИИ и флот для контроля Северной Атлантики.

В оборонном ведомстве Великобритании пояснили, что поводом для усиления мер стало, в частности, недавнее обнаружение у британских берегов российского разведывательного судна «Янтарь». Кроме того, по оценкам местной военной разведки, Россия якобы проводит модернизацию флота, потенциально нацеленную на критическую инфраструктуру, такую как подводные кабели и трубопроводы.

Проект «Атлантический бастион» предусматривает создание единой системы, объединяющей автономные надводные и подводные аппараты, технологии искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, а также корабли и патрульную авиацию ВМС. Цель программы — формирование гибридных военно-морских сил, способных обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать угрозы на большом удалении.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что страны НАТО используют Украину в качестве масштабного полигона для испытаний оружия для подготовки к масштабной войне с Россией. По его словам, Альянс проверяет в боевых условиях самые разные виды вооружения, чтобы оценить их эффективность и повысить коммерческую стоимость.

