22 октября 2025 в 12:57

Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе

Военэксперт Артамонов: НАТО тестирует оружие на Украине для подготовки к войне

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Страны НАТО используют Украину в качестве масштабного полигона для испытаний оружия для подготовки к масштабной войне с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, Альянс проверяет в боевых условиях самые разные виды вооружения, чтобы оценить их эффективность и повысить коммерческую стоимость.

НАТО обкатывает новые виды вооружения, поставляя их на Украину, которую превратили в гигантский полигон. Любое оружие, которое проходит поле боя, получает добавленную стоимость. На него даже устанавливают шильдик. Во-первых, так реально можно испытать, на что такое оружие годится. Во-вторых, это, конечно же, ставит его сразу в выгодные условия на различных салонах и оружейных международных выставках. Так западники достаточно остроумно утилизируют старое оружие и запускают производство, готовясь к большой войне с Россией, — пояснил Артамонов.

По его мнению, Запад не намерен отпускать Украину, поскольку не считает ее независимым государством. Он добавил, что зарубежные страны рассматривают эту территорию как свою собственность, включая земельные угодья и недра.

Кроме того, западные страны не хотят отпускать Украину, потому что считают, что такого государства нет, что эта территория принадлежит им, включая земельные угодья. Даже люди там сами себе не принадлежат, в том числе и украинское руководство, — подытожил Артамонов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Европа начала готовиться к конфликту с Россией задолго до начала специальной военной операции на Украине. По его словам, страны ЕС намеренно снабжают Киев оружием, чтобы выиграть время.

