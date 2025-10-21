Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:09

«Они хотят реванша»: в ГД высказались о подготовке ЕС к войне с Россией

Депутат Соболев: Европа стала готовиться к войне с Россией задолго до начала СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Европа начала готовиться к конфликту с Россией задолго до начала специальной военной операции на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев. По его словам, европейские страны намеренно снабжают Киев оружием, чтобы выиграть время.

Европа начала подготовку к войне задолго до начала СВО. Они разрабатывали проекты новых промышленных, оборонных заводов, разрабатывали планы восстановления вооруженных сил. То поражение, которое было нанесено 80 лет назад и закончилось водружением нашего флага над Рейхстагом, может быть, психологически сказывается на сидящих у власти внуках этих людей. Они хотят реванша, — высказался Соболев.

Он отметил, что, по мнению европейцев, Киев способен продолжать давать отпор, если будет получать военную поддержку. Депутат подчеркнул, что для Европы важно, чтобы украинский конфликт продолжался как можно дольше, прежде чем ЕС будет готов к решительным действиям.

Как посчитали европейцы, к 2030 году готовится эта война и в политическом плане, и в экономическом, и в информационном, и в плане воздействия на людей. К началу такого вооруженного конфликта мы должны достичь цели специальной военной операции и объединить русский мир. Я думаю, лучше всего в единое союзное государство, — резюмировал Соболев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политику Европейского союза в отношении России, назвав действия ЕС чрезмерно агрессивными. По его мнению, объединение ведет себя как сторона военного конфликта, хотя для самого Евросоюза непосредственной угрозы не существует.

