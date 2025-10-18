Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 01:46

ЕС призвали перестать вести себя так, будто он находится в состоянии войны

Орбан осудил Евросоюз за антироссийскую политику в мирное для него время

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/dts/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике политику Европейского союза в отношении России. Выступая на пленарном заседании Постоянной конференции Венгрии (Máért), политик заявил, что ЕС ведет себя как участник военного конфликта, хотя непосредственной угрозы для объединения не существует, передает About Hungary.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что европейские лидеры необоснованно воспринимают российско-украинский конфликт как собственный. ЕС создает препятствия для мирного урегулирования и только увеличивает риски эскалации.

Граждане ЕС физически не участвуют в сражениях, но сам союз по-прежнему ведет себя так, как будто находится в состоянии войны, — заявил Орбан.

Он также отметил, что без вмешательства Евросоюза переговоры между США и Россией уже могли бы привести к прекращению огня. Однако европейские страны всячески препятствуют долгожданному миру.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что венгерский политик ему нравится. Он также похвалил Орбана за проделанную работу, из-за которой Венгрия является безопасной страной.

Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
критики
